توفيت السيدة رفعة عبود مرعب زوجة العميد المتقاعد فؤاد مرعب (٨٦٠٣٤٠) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٢٦ عقب صلاة الظهر في مسجد البيرة الكبير.

تقبل التعازي للرجال بعد الدفن اعتبارًا من صلاة العصر لغاية آذان العشاء، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٢٧ و ٢٠٢٥/١٠/٢٨ اعتبارًا من الساعة ٩,٣٠ لغاية صلاة الظهر ومن صلاة العصر حتى أذان العشاء في قاعة مسجد البيرة، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۲۹ اعتبارًا من صلاة العصر لغاية أذان المغرب في الجامعة المرعبية وللنساء في منزل والدها الحاج عبود خالد مرعب.