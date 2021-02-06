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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/02/2021 - 11:12
توفيت السيدة إحسان كنج زوجة العميد المتقاعد فايز الحلاني من ضباط الجيش اللبناني ووالدة العقيد فادي الحلاني من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 6 / 2021 الساعة 15,00 في بلدة الحلانية – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة المذكورة أعلاه وبتواريخ 2، 3 و 4 / 6 / 2021 في منزل زوجها العميد المتقاعد فايز الحلاني أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:
- العميد المتقاعد فايز الحلاني: 03/797988.
- العقيد فادي الحلاني: 70/244405.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 1, 2021