توفيت السيدة إحسان كنج زوجة العميد المتقاعد فايز الحلاني من ضباط الجيش اللبناني ووالدة العقيد فادي الحلاني من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 6 / 2021 الساعة 15,00 في بلدة الحلانية – البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية البلدة المذكورة أعلاه وبتواريخ 2، 3 و 4 / 6 / 2021 في منزل زوجها العميد المتقاعد فايز الحلاني أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- العميد المتقاعد فايز الحلاني: 03/797988.

- العقيد فادي الحلاني: 70/244405.