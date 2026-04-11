توفيت السيدة وفاء جعفر مهدي زوجة العميد المتقاعد محمد الفوعاني (٨٦٠٣٤٥) من ضباط الجيش اللبناني ووالدة الرائد علي الفوعاني من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١١ الساعة ١٦.٠٠ في حسينية بلدة علي النهري - زحلة.

تُقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين بتواريخ ۱۱ و۱۲ و٢٠٢٦/٤/١٣ في منزل العميد المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في بلدة رياق - زحلة أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف ٠٣/٨٨٢٤٤٠.