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Published by lebarmy3 on أحد, 10/03/2021 - 19:41
توفيت السيدة أمال كنج زوجة العميد المتقاعد محمد عثمان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 10 / 2021 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال وتوارى الثرى في مقبرة باب الرمل - طرابلس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في طرابلس - شارع شفيق كرامي - الطابق الثالث وبتاريخ 7 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 في قاعة مسجد عيدمون - عكار أو عبر الإتصال بأحد الأرقام التالية:
- العميد المتقاعد محمد عثمان:03/274063.
- إبنتها الدكتورة تمارا: 03/333098.
- إبنها المهندس جاد: 76/554960.
- شقيقها كفاح: 03/610741.
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Date:
الأحد, أكتوبر 3, 2021