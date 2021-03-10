توفيت السيدة أمال كنج زوجة العميد المتقاعد محمد عثمان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 10 / 2021 عقب صلاة الظهر في مسجد طينال وتوارى الثرى في مقبرة باب الرمل - طرابلس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في طرابلس - شارع شفيق كرامي - الطابق الثالث وبتاريخ 7 / 10 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 في قاعة مسجد عيدمون - عكار أو عبر الإتصال بأحد الأرقام التالية:

- العميد المتقاعد محمد عثمان:03/274063.

- إبنتها الدكتورة تمارا: 03/333098.

- إبنها المهندس جاد: 76/554960.

- شقيقها كفاح: 03/610741.