توفيت السيدة مينرفا جرجس طانيوس زوجة العميد المتقاعد موريس الحداد (۸۲۰۱۳۰) من ضباط الجيش اللبناني ووالدة النقيب إيلي الحداد من شرطة منطقة بيروت ووالدة زوجة المقدم طوني نبهان من مديرية المخابرات.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۳ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.

تُقبل التعازي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء بتواريخ ١٢ و١٣ و۲۰۲٦/٧/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة الصعود الإلهي - ضبية - المتن، أو عبر الاتصال بالنقيب إيلي الحداد على رقم الهاتف: ٧٠/٥٥٠١٠١.