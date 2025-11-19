Published by lebarmy4 on أربعاء, 11/19/2025 - 17:22

توفيت السيدة ميرنا شداد زوجة العميد المتقاعد نادر سليم الياس سعد ابو نادر (۸۲۰۰۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۲۰ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار يوسف - جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

Date: 
الأربعاء, نوفمبر 19, 2025