توفيت السيدة ميرنا شداد زوجة العميد المتقاعد نادر سليم الياس سعد ابو نادر (۸۲۰۰۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۲۰ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار يوسف - جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.