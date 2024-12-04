توفيت السيدة إيفات جورج حداد زوجة العميد المهندس المتقاعد ملحم الهاشم (٦٨٠٠٥١) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٢ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي الرعائية - بلونه وتوارى الثرى في مدافن العائلة - رشميا.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٨٠٠٧.