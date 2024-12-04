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Published by lebarmy16 on جمعة, 04/12/2024 - 08:41
توفيت السيدة إيفات جورج حداد زوجة العميد المهندس المتقاعد ملحم الهاشم (٦٨٠٠٥١) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إيفات جورج حداد زوجة العميد المهندس المتقاعد ملحم الهاشم (٦٨٠٠٥١) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٢ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي الرعائية - بلونه وتوارى الثرى في مدافن العائلة - رشميا.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٣ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٨٠٠٧.
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Date:
الجمعة, أبريل 12, 2024