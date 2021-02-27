Published by lebarmy5 on سبت, 02/27/2021 - 18:00

توفيت السيدة مي جميل العيد زوجة اللواء الركن المتقاعد المتوفي سمير القاضي من ضباط الجيش اللبناني (رئيس أركان سابق).
يقام المأتم بتاريخ 28 /2 /2021 الساعة 9,30 في بلدة بيصور – مدافن العائلة.
تقبل التعازي على الارقام التالية:
- إبنها سليم: 493000 /03.
- إبنتها دانيا: 961773 /78.
- إبنتها نبال: 365200 /03.
- شقيقتها ليندا: 597059 /03.
- شقيقتها نهاد: 0016138657509.
- شقيقتها وداد: 467103 /71.
- سلفها منير: 691909 /71.

 

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Date: 
السبت, فبراير 27, 2021