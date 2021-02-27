توفيت السيدة مي جميل العيد زوجة اللواء الركن المتقاعد المتوفي سمير القاضي من ضباط الجيش اللبناني (رئيس أركان سابق).

يقام المأتم بتاريخ 28 /2 /2021 الساعة 9,30 في بلدة بيصور – مدافن العائلة.

تقبل التعازي على الارقام التالية:

- إبنها سليم: 493000 /03.

- إبنتها دانيا: 961773 /78.

- إبنتها نبال: 365200 /03.

- شقيقتها ليندا: 597059 /03.

- شقيقتها نهاد: 0016138657509.

- شقيقتها وداد: 467103 /71.

- سلفها منير: 691909 /71.