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Published by lebarmy5 on سبت, 02/27/2021 - 18:00
توفيت السيدة مي جميل العيد زوجة اللواء الركن المتقاعد المتوفي سمير القاضي من ضباط الجيش اللبناني (رئيس أركان سابق).
توفيت السيدة مي جميل العيد زوجة اللواء الركن المتقاعد المتوفي سمير القاضي من ضباط الجيش اللبناني (رئيس أركان سابق).
يقام المأتم بتاريخ 28 /2 /2021 الساعة 9,30 في بلدة بيصور – مدافن العائلة.
تقبل التعازي على الارقام التالية:
- إبنها سليم: 493000 /03.
- إبنتها دانيا: 961773 /78.
- إبنتها نبال: 365200 /03.
- شقيقتها ليندا: 597059 /03.
- شقيقتها نهاد: 0016138657509.
- شقيقتها وداد: 467103 /71.
- سلفها منير: 691909 /71.
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Date:
السبت, فبراير 27, 2021