توفيت السيدة سلوى جابر زوجة اللواء المتقاعد لطفي جابر (610010) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 16,00 في بلدة ميفدون – النبطية.

تقبل التعازي بتاريخي 27 و 28 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في الجمعية العلمية للتوجيه والتخصص العلمي – الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين: