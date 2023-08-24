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Published by lebarmy12 on خميس, 08/24/2023 - 18:31
توفيت السيدة سلوى جابر زوجة اللواء المتقاعد لطفي جابر (610010) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 16,00 في بلدة ميفدون – النبطية.
تقبل التعازي بتاريخي 27 و 28 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في الجمعية العلمية للتوجيه والتخصص العلمي – الرملة البيضاء قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- اللواء المتقاعد لطفي جابر: 03/701570.
- إبن الفقيدة السيد حيدر جابر: 03/049555.
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Date:
الخميس, أغسطس 24, 2023