توفيت السيدة جان درك سلامة زوجة المقدم الإداري المتقاعد المتوفى إبراهيم قس دنو (٥٧٠٠٠٢) ووالدة العميد المهندس المتقاعد ميشال قس دنو (۷٦۰۲۰۷) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الكبرى - أنطلياس.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المهندس المتقاعد ميشال قس دنو على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٩٤٣٤١.