توفيت السيدة ماري ليفون ابراهميان زوجة المقدم الطبيب المتقاعد نبيل عكاوي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني – جونيه.

تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:904074 /03.