Published by lebarmy16 on اثنين, 01/30/2023 - 17:21

توفيت السيدة ماري ليفون ابراهميان زوجة المقدم الطبيب المتقاعد نبيل عكاوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني – جونيه.
تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:904074 /03.

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Date: 
الاثنين, يناير 30, 2023