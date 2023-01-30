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Published by lebarmy16 on اثنين, 01/30/2023 - 17:21
توفيت السيدة ماري ليفون ابراهميان زوجة المقدم الطبيب المتقاعد نبيل عكاوي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري ليفون ابراهميان زوجة المقدم الطبيب المتقاعد نبيل عكاوي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني – جونيه.
تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:904074 /03.
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Date:
الاثنين, يناير 30, 2023