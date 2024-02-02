توفيت السيدة كاميلا كريستينا رياتغي سكافينو زوجة المقدم المتقاعد محمد القعقور (860279) من ضباط الجيش اللبناني ووالدة النقيب جمال القعقور من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

أقيم المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة برجا - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الضابط المتقاعد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 31 / 1 / 2024 بعد صلاة العصر في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - برجا، أو عبر الإتصال على رقم الهاتف: