توفيت السيدة زينب سكينه زوجة الملازم اول المتقاعد المتوفي عزات اسعد(830534) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 9 / 2023 الساعة 14.00 في جبانة بلدة مرجعيون – بلاط.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 2 / 9 / 2023 في منزل السيد بهجات أسعد الكائن في البلدة المذكورة، ويقام بتاريخ 3 / 9 / 2023 الساعة 17.00 ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها في حسينية بلاط، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية: