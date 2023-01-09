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Published by lebarmy10 on جمعة, 09/01/2023 - 09:21
توفيت السيدة زينب سكينه زوجة الملازم اول المتقاعد المتوفي عزات اسعد(830534) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 9 / 2023 الساعة 14.00 في جبانة بلدة مرجعيون – بلاط.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 2 / 9 / 2023 في منزل السيد بهجات أسعد الكائن في البلدة المذكورة، ويقام بتاريخ 3 / 9 / 2023 الساعة 17.00 ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاتها في حسينية بلاط، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
- إبن شقيقها العميد الركن حيدر سكينه:920838 /03.
- إبنها السيد عماد اسعد:393809 /03.
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Date:
الجمعة, سبتمبر 1, 2023