توفيت السيدة جمال أنطون مراد زوجة الملازم اول المتقاعد صالح نبأ (830529) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2024 الساعة 12.00 في كنيسة مار اليان – رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 / 2 / 2024 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة البشارة – الربوة، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 043854 / 03.