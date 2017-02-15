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Published by hrmozian on أربعاء, 02/15/2017 - 08:22
توفيت السيدة شما غريب زوجة النقيب المتقاعد المتوفي هاني غريب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة شما غريب زوجة النقيب المتقاعد المتوفي هاني غريب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 /2 /2017 الساعة 12.30 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون.
تقبل التعازي بتاريخي 14 و15 /2 /2017 في منزل شقيقها علي غريب في الخيام وبتاريخ 17 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في البيت الخيامي – الشياح – مقابل مركز الاوزاعي الطبي وسيقام ذكرى اسبوع على وفاتها في حسينية بلدة الخيام بتاريخ 19 /2 /2017 الساعة 10.00.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 14, 2017