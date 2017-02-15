توفيت السيدة شما غريب زوجة النقيب المتقاعد المتوفي هاني غريب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 /2 /2017 الساعة 12.30 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون.

تقبل التعازي بتاريخي 14 و15 /2 /2017 في منزل شقيقها علي غريب في الخيام وبتاريخ 17 /2 /2017 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في البيت الخيامي – الشياح – مقابل مركز الاوزاعي الطبي وسيقام ذكرى اسبوع على وفاتها في حسينية بلدة الخيام بتاريخ 19 /2 /2017 الساعة 10.00.