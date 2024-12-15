توفيت السيدة إزدهار وديع بركات زوجة النقيب المتقاعد معروف غضبان (۸۳۰٤٣٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ الساعة ۱٣:۰۰ في كنيسة مار إليان الرعائية - رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة دير المخلص - صربا، أو عبر الاتصال بالنقيب المتقاعد معروف غضبان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٦٧١٨٣.