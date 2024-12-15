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Published by lebarmy12 on أحد, 12/15/2024 - 09:35
توفيت السيدة إزدهار وديع بركات زوجة النقيب المتقاعد معروف غضبان (۸۳۰٤٣٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ الساعة ۱٣:۰۰ في كنيسة مار إليان الرعائية - رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة دير المخلص - صربا، أو عبر الاتصال بالنقيب المتقاعد معروف غضبان على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٦٧١٨٣.
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Date:
الأحد, ديسمبر 15, 2024