زيارة قائد الجيش إلى مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الثلاثاء, 04 أيلول 2018

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الناقورة، حيث اجتمع بقائدها اللواء Stefano Del Col وقدم له التهنئة لمناسبة تسلمه مهامه حديثاً، معرباً عن دعم قيادة الجيش لنجاح اللواء Del Col في مركزه الجديد. وأكد العماد عون السعي المستمر نحو مزيد من التعاون والتنسيق بين الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، ما ينعكس إيجاباً على استقرار لبنان ككل، معتبراً أن الوضع مستقر على الحدود منذ اثني عشر عاماً، وأنها من أكثر المناطق استقراراً في الشرق الأوسط بفضل العمل المشترك الذي سيتعزز مستقبلاً. وشكر الأمم المتحدة لدعمها لبنان من خلال القرار 1701، ونوه بالدعم الذي تقدمه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للجيش ولأبناء المنطقة من خلال برامج ومشاريع التعاون العسكري المدني CIMIC.

ومما قاله العماد عون بالصوت: ...

أما قائد اليونيفيل اللواء Stefano Del Col فقد اعتبر أن زيارة العماد عون تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي شراكة لعبت دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. كما لفت إلى أن من أولوياتها المساهمة إلى جانب المجتمع الدولي في بناء قدرات الجيش في الجنوب.

ومما قاله اللواء Del Col بالصوت: ...