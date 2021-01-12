زيارة قائد الجيش السفينة الأميركية USNS CHOCTAW COUNTY في قاعدة بيروت البحرية، في إطار جهود دعم القوات البحرية اللبنانية

الاثنين, 27 أيلول 2021

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم السفينة الأميركية USNS CHOCTAW COUNTY الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وجال فيها برفقة كلٍّ من: قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال Brad COOPER والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy SHEA وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano DEL COL، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقت السفيرة SHEA كلمة أكدت فيها استمرار دعم بلادها للقوات البحرية التي تنفذ العديد من المهمات الحساسة في مواجهة التهريب والعمليات الإرهابية لحماية المياه الإقليمية والشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية بالتوازي مع تحسين القدرات العملانية للقوات البحرية.

كما ألقى الأدميرال COOPER كلمة أشاد فيها بعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع البحريتين اللبنانية والأميركية، معرباً عن ثقته العميقة بإمكان تطوير التعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى مستقبل أفضل.

وألقى العماد عون كلمة شكر فيها السلطات الأميركية على دعمها للجيش اللبناني وتحديداً للقوات البحرية التي تضطلع بدور أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل، لافتاً إلى أهمية استمرار هذا الدعم من جانب الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار العماد عون إلى أنّ انضمام القوات البحرية اللبنانية إلى منظمة الهيدروغرافيا العالمية يُبرز الاعتراف الدولي بدقة الخرائط البحرية التي تُعدها مصلحة الهيدروغرافيا في هذه القوات وفقاً للمعايير العالمية العالية، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو العمود الفقري للوطن والحامي الوحيد للأمن والاستقرار في البلاد.

وفي الختام تسلم الجيش اللبناني 170 حاملة (PALLET) من المواد الطبية مقدمة هبة من السلطات الأميركية.