زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جمهورية قبرص

الأربعاء, 18 آب 2021

لبّى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة نظيره القبرصي قائد الحرس الوطني الجنرال Dimokritos ZERVAKIS لزيارة جمهورية قبرص.

وأقيمت للعماد عون مراسم استقبال وتشريفات في مبنى وزراة الدفاع حيث التقى وزير الدفاع القبرصي السيد Charalampos PETRIDES بحضور السفيرة اللبنانية في قبرص السيدة كلود الحجل.

وأكد PETRIDES ان الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان وتقع على عاتقه مسؤوليات عديدة، مشددا على ضرورة دعمه لمواصلة القيام بمهامه.

بعد ذلك التقى قائد الجيش نظيره قائد الحرس الوطني الجنرال Dimokritos ZERVAKIS وتناول البحث سبل تعزيز العلاقة بين الجيشين وتطويرها، اضافة الى التنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ووقّع الجانبان اتفاقية تعاون عسكري وتبادل خبرات بين الجيشين.

ونوّه ZERVAKIS بأداء الجيش اللبناني رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها، والاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مؤكدا استمرار دعم الجيش بخاصة في مجال البحث والانقاذ واخماد الحرائق. واعتبر ان القرب الجغرافي بين البلدين والطبيعة الجغرافية لهما تفرض تعاونا وتنسيقا مستمرا.

وشكر العماد عون نظيره القبرصي على الدعم المستمر للجيش، آملا بتعزيز العلاقة لما في ذلك مصلحة للجيشين.

وفي ختام الزيارة، وضع العماد عون اكليلا على ضريح الجندي المجهول.