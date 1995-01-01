زيارة قائد الجيش لمعهد الرتباء في ثكنة محمد مكي ــــ بعلبك

الجمعة, 14 تموز 2023

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي ــــ بعلبك حيث التقى تلامذة رتباء السنة الثالثة الذين سيتخرجون قريبًا بحضور الضباط المدربين. وتفقّد أقسام المعهد واطّلع على سير العملية التدريبية وخطط تطوير البرامج والمناهج.

وهنأ التلامذة الرتباء على إنهائهم مرحلة التدريب بنجاح، مؤكدًا أن الرتباء هم عماد الجيوش كونهم يؤدّون دورًا أساسيًّا بوصفهم صلة الوصل بين الضباط وبقية العسكريين، كما دعاهم إلى تطوير قدراتهم في جميع المجالات. وأضاف: "الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة. لقد قدّمتم مثالًا مشرّفًا في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة. ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن. حققتم إنجازات كثيرة بإمكانات قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامن للأمن والاستقرار". ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار، ولا تزال تقدم الشهداء والجرحى في سبيل لبنان.

كذلك توجه إلى ضباط المعهد: "المعاهد التدريبية هي من الوحدات الأساسية في الجيش، وإن دوركم كضباط بالغ الأهمية في معهد الرتباء وفي الجيش عمومًا. المؤسسة صامدة بفضل تضحياتكم وإرادتكم وتَمَيُّزكم، والقيادة تبذل قصارى جهودها للوقوف إلى جانبكم. تابعوا القيام بواجبكم ولا تعبؤوا بالشائعات والحملات".