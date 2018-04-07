زيارة قائد الجيش مقر الصليب الأحمر وتفقّد منطقة جبل لبنان وكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الأربعاء, 02 أيار 2018

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم مقر الصليب الأحمر اللبناني في منطقة القنطاري – بيروت، حيث التقى رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي والأمين العام السيد جورج كتاني، وقد تبرّع العماد عون بالدم دعماً لشعار "شركاء بالدم" الذي أطلقه الجيش، كما نوّه بشجاعة عناصر الصليب الأحمر الذين يتحملون المخاطرة بلا مقابل في سبيل رسالتهم الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً استعداد القيادة لتسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال مراكز الجيش المنتشرة في مختلف المناطق. وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور أنطوان الزغبي كلمة أعرب فيها عن اعتزاز الصليب الأحمر بزيارة العماد عون ومبادرته إلى التبرع بالدم، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني والصليب الأحمر يتقاسمان قيم الشرف والتضحية والوفاء في سبيل حفظ كرامة الوطن.

(وممّا قاله الدكتور الزغبي والعماد عون بالصوت...)

كلمة رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي (PDF)

كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون (PDF)

كما تفقّد العماد عون قيادة منطقة جبل لبنان وجال في أقسامها واطّلع على نشاطاتها ومهامها، ثمّ تابع جولته إلى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث حضر مع رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاّك وعضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، تنفيذ مناورة قتالية على المشبّه التكتي JANUS.