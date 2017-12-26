زيارة قائد الجيش وزير الدفاع الوطني واستقبال مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاّك وأعضاء المجلس العسكري، معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، في مكتبه في اليرزة، حيث قدّم له التهاني بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، وتداول معه في الأوضاع الأمنية، وشؤون المؤسسة العسكرية ومهمّاتها المختلفة.

من جهة أخرى، استقبل قائد الجيش في مكتبه، مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي.