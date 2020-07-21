زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر إلى مركز البيال

السبت, 15 آب 2020

قامت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، بجولة في مركز المعارض البيال، حيث يتمّ تسلّم وفرز وتوضيب وتسليم المساعدات والهبات والحصص الغذائية، التي تصل إلى الشعب اللبناني من الدول المانحة، وذلك بحضور رئيس مركز البيال العميد روجيه لطوف، ورئيس مركز إزالة الهدم وتوزيع المساعدات العميد فؤاد عبيد، وعدد من الضباط والعناصر ومتطوعين من شبان وشابات المجتمع المدني.

واستمعت الوزيرة عكر إلى شرح مفصل حول آخر ما وصلت إليه أعمال فرز وتوضيب وتسليم المساعدات والحصص الغذائية إلى المواطنين الذين تضرروا جرّاء انفجار مرفأ بيروت لا سيّما المناطق المنكوبة في الجمّيزة والرميل والمدوّر وعين المريسة والكرنتينا والأشرفية والصيفي وغيرها، وقد بلغ عددها حتى الساعة ١٧٣٠٠ حصة.

وتابعت الوزيرة عكر سير أعمال إزالة الردم التي نجمت عن الانفجار من المنازل والشوارع في مناطق مدينة بيروت.

الوزيرة عكر نوّهت كذلك بالأعمال الجارية في البيال وشكرت الضباط والعسكريين، كما استمعت إلى الشبان والشابات المتطوعين الذين يقومون بالمساعدة على الرغم من الطقس الحار، وشكرتهم فرداً فرداً على جهودهم البنّاءة من أجل تخطي هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن.