زيارة وزير الدفاع الوطني إلى بلغاريا

الخميس, 31 أيار 2018

وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف إلى دولة بلغاريا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقباله السفير اللبناني في بلغاريا السيد توفيق جابر ووفد من الجالية اللبنانية، ثمَّ انتقل والوفد المرافق إلى مدينة Plovdiv حيث شارك في افتتاح معرض Hemus للعام 2018، وجال في أرجائه مطلعاً على أبرز الصناعات العسكرية المعروضة وأحدثها.

والتقى الوزير الصرّاف خلال افتتاح المعرض، رئيس جمهورية بلغاريا السيدRumen Radev، الذي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية اللبنانية في بلغاريا، مؤكداً دعمه للمحادثات الجارية بين الوزير الصراف ونظيره البلغاري السيد Krasimir Karakachanov. من جهته، شكر الوزير الصراف الرئيس البلغاري على دعوته، مثمناً العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والبلغاري.

وقد عقد الوزير الصراف اجتماعاً مع نظيره البلغاري وتناول البحث علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، لاسيما في مجال تبادل المعلومات وموضوع دعم القوات البحرية في الجيش اللبناني، إضافة إلى تحديث سلاح المدرعات وتأمين حاجات الجيش من الذخيرة.