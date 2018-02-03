زيارة وزير الدفاع الوطني إلى فرنسا

الاثنين, 11 حزيران 2018

وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يجتمع مع نظيرته الفرنسية Florence Parly خلال الأيام المقبلة لمتابعة موضوع الهبات والقروض التي أعلنت عنها فرنسا خلال مؤتمر روما ٢ لدعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين البلدين.

كما يشارك الوزير الصراف والوفد المرافق في المعرض الذي يقام في باريس لمناسبة "الأسبوع العالمي للدفاع والأمن" "Eurosatory 2018"، للاطّلاع على أبرز الأسلحة والآليات والطائرات والطوافات العسكرية الحديثة، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة المتطورة وأحدث أنواع التكنولوجيا التي تساهم في الحفاظ على الأمن. وخلال الجولة التي يقوم بها في يومه الأول من الزيارة، يجري وزير الدفاع سلسلة من اللقاءات مع أبرز وأهم الشركات العارضة كـ: Atermes وThales وAirbus group وArquus و MASA group وMBDA ، ويستمع إلى شروحات مفصلة عن ما يمكن أن تقدمه هذه الشركات، وما يتناسب مع حاجات الجيش اللبناني.