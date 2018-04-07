زيارة وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب رياض الصراف إلى اليونان

الأربعاء, 02 أيار 2018

وصل وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث أجرى محادثات مع نظيره اليوناني بانوس كامانوس تمحورت حول الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ولا سيما الأمنية منها، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي لإنهاء الأزمات في المنطقة.

ووقّع الطرفان على اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها من خلال التعاون العسكري بين البلدين، والسياسة الدفاعية والأمنية، وصيانة وشراء الأسلحة والمعدّات العسكرية والتعليم والتدريب في المجال العسكري، إضافة إلى تبادل إدراة الموارد البشرية والدعم اللوجستي والطب العسكري والنشاطات الثقافية والرياضية لها.

خلال اللقاء، تم بحث أزمة النازحين السوريين وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وسعي لبنان لإيجاد حل جذري لها.

من جهته، شدد الصراف على ضرورة العمل لمساعدة لبنان عبر تفعيل نتائج مؤتمر روما 2، ولفت إلى أن لبنان يسعى أيضاً إلى تعزيز قواته البحرية، مؤكداً أن مستقبل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين يتخطى مجالات الدفاع. كما دعا الصراف إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.

هذا وأكد الوزير اليوناني أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية والتزام بلاده دعم أمن لبنان ووحدته واستقراره وسعي الحكومة اليونانية إلى تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجال العسكري.

وكان الصراف قد زار مبنى البرلمان اليوناني حيث التقى نائب رئيس مجلس النواب Georgios Varemenos وعرض معه مسألة إنشاء مركز مشترك للبحث والإنقاذ في بيروت، علماً أنه يجري حالياً العمل على الدراسات اللازمة، على أن يُعلن عنها خلال اجتماع ثلاثي من المقرر عقده في وقت لاحق.