زيارة وفود إلى القطع والوحدات لتهنئة العسكريين بمناسبة الأعياد

الجمعة, 21 كانون الأول 2018

لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة قامت وفود من كبار ضباط الجيش، بزيارات إلى قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية والمدارس والمعاهد والمواقع والألوية، مع الوحدات التابعة لها، والقطع المستقلة، حيث نقلت إلى العسكريين تهاني قائد الجيش العماد جوزاف عون بمناسبة الأعياد وتوجيهاته للمرحلة المقبلة، ودعوته إيّاهم إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين خلال فترة الأعياد.