زيارة وفود من كبار ضباط الجيش لتهنئة العسكريين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة

الجمعة, 22 كانون الأول 2017

قامت وفود من كبار ضباط الجيش لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، بزيارات إلى قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية والمدارس والمعاهد والمواقع والألوية، مع الوحدات التابعة لها، والقطع المستقلة، حيث نقلت إلى العسكريين تهاني قائد الجيش العماد جوزاف عون بمناسبة الأعياد وتوجيهاته للمرحلة المقبلة، ودعوته إيّاهم إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين خلال فترة الأعياد.

