مناقصة عامة

الساعة الحادية عشرة من نهار الأربعاء الواقع في 2 /12 /2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: زيوت20 وشحوم لصالح الجيش لعام 20.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 14/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 21 / 8 /2020

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.



يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.