سباق ركض لمسافة 5 كلم بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية

الأحد, 05 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في ساحل جبيل سباق في رياضة الركض لمسافة 5 كلم، بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، وبإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية في الجيش، حضره قائد المركز العميد جورج الهد ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، وشخصيات رياضية ورسمية. وقد شارك في السباق عداؤون من الجيش والقوات الدولية، والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، والجامعات والمدارس والاتحادات والأندية الرياضية.

وفي الختام جرى توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين داخل الحديقة العامة لمدينة جبيل.