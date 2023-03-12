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Published by lebarmy3 on أحد, 12/03/2023 - 07:33
توفيت السيدة نجاح تاج الدين شقيقة الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (920191) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نجاح تاج الدين شقيقة الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (920191) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 12 / 2023 الساعة 11.00 في دار بلدة بعذران - الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار بلدة بعذران، وباقي أيام الأسبوع في منزل العائلة، وبتاريخ 10 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة أو عبرالإتصال بالرائد المتقاعد واثق تاج الدين على رقم الهاتف:70/867029.
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Date:
السبت, ديسمبر 2, 2023