توفيت السيدة نجاح تاج الدين شقيقة الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (920191) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 12 / 2023 الساعة 11.00 في دار بلدة بعذران - الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار بلدة بعذران، وباقي أيام الأسبوع في منزل العائلة، وبتاريخ 10 / 12 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار البلدة المذكورة أو عبرالإتصال بالرائد المتقاعد واثق تاج الدين على رقم الهاتف:70/867029.