توفيت السيدة جولي محمد أبو ريش شقيقة الرائد سعيد أبو ريش من مقر عام الجيش.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٠ بعد صلاة العشاء في بلدة برجا - الشوف (حي الروس).
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل زوجها السيد محمود رامز الدقدوقي الكائن في البلدة المذكورة، ويُقام الثالث في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - مسجد الديماسي - برجا، أو عبر الاتصال بالرائد سعيد أبو ريش على رقم الهاتف: ۷۰/۰۷۸۳۷۸.

الأربعاء, مارس 11, 2026