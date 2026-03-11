- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 07:39
توفيت السيدة جولي محمد أبو ريش شقيقة الرائد سعيد أبو ريش من مقر عام الجيش.
توفيت السيدة جولي محمد أبو ريش شقيقة الرائد سعيد أبو ريش من مقر عام الجيش.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٠ بعد صلاة العشاء في بلدة برجا - الشوف (حي الروس).
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل زوجها السيد محمود رامز الدقدوقي الكائن في البلدة المذكورة، ويُقام الثالث في قاعة الشيخ أحمد الزعرت - مسجد الديماسي - برجا، أو عبر الاتصال بالرائد سعيد أبو ريش على رقم الهاتف: ۷۰/۰۷۸۳۷۸.
Ar
Date:
الأربعاء, مارس 11, 2026