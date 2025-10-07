- En
توفيت السيدة فاتن محسن شقيقة الرائد يحي محسن من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ الساعة ١١,٣٠ في جبانة بلدة حارة صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۸ في منزل ذويها الكائن في تعمير - عين الحلوة - قرب جامع أبو عبيده، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۹ اعتبارًا من الساعة ۱۷,۰۰ في النادي الحسيني لبلدة حارة صيدا أو عبر الإتصال بالرائد يحي محسن على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٤١٢٥٦.
