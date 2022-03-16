توفيت السيدة ريتا الدويليبي شقيقة العقيد الركن جوزف الدويليبي من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 3 / 2022 الساعة 17.00 في كنيسة الميلاد الإلهي – سيدة المغارة – عوكر.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه،أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:336111 /03.