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Published by lebarmy10 on أربعاء, 03/16/2022 - 19:08
توفيت السيدة ريتا الدويليبي شقيقة العقيد الركن جوزف الدويليبي من اللواء اللوجستي.
توفيت السيدة ريتا الدويليبي شقيقة العقيد الركن جوزف الدويليبي من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 3 / 2022 الساعة 17.00 في كنيسة الميلاد الإلهي – سيدة المغارة – عوكر.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 3 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه،أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:336111 /03.
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Date:
الأربعاء, مارس 16, 2022