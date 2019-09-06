Published by lebarmy2 on أحد, 06/09/2019 - 14:18

توفيت السيدة روضة محي الدين شقيقة العقيد الركن عبد الجواد محي الدين من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 6 /2019 الساعة 17.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عرسال – حي الشفق – قرب مخفر الدرك القديم وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 10 و 11 / 6 /2019 في منزل الضابط القائد صاحب العلاقة الكائن في تعلبايا – شارع الحرية – قرب مسجد رفيق الحريري.

 

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Date: 
الأحد, يونيو 9, 2019