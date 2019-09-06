توفيت السيدة روضة محي الدين شقيقة العقيد الركن عبد الجواد محي الدين من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 6 /2019 الساعة 17.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عرسال – حي الشفق – قرب مخفر الدرك القديم وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 10 و 11 / 6 /2019 في منزل الضابط القائد صاحب العلاقة الكائن في تعلبايا – شارع الحرية – قرب مسجد رفيق الحريري.