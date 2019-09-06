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Published by lebarmy2 on أحد, 06/09/2019 - 14:18
توفيت السيدة روضة محي الدين شقيقة العقيد الركن عبد الجواد محي الدين من لواء المشاة الحادي عشر.
توفيت السيدة روضة محي الدين شقيقة العقيد الركن عبد الجواد محي الدين من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 6 /2019 الساعة 17.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عرسال – حي الشفق – قرب مخفر الدرك القديم وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخي 10 و 11 / 6 /2019 في منزل الضابط القائد صاحب العلاقة الكائن في تعلبايا – شارع الحرية – قرب مسجد رفيق الحريري.
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Date:
الأحد, يونيو 9, 2019