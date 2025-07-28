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Published by lebarmy15 on اثنين, 07/28/2025 - 17:51
توفيت السيدة إلهام مهدي يونس شقيقة العقيد الطبيب أحمد يونس من الطبابة العسكرية.
توفيت السيدة إلهام مهدي يونس شقيقة العقيد الطبيب أحمد يونس من الطبابة العسكرية.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ الساعة ١٨:٠٠ في جبانة بلدة عربصاليم.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في عربصاليم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مجمع أهل البيت - الجناح - بيروت - خلف سبينس أو عبر الاتصال بالعقيد الطبيب أحمد يونس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٨٣٧٧.
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Date:
الاثنين, يوليو 28, 2025