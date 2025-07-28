توفيت السيدة إلهام مهدي يونس شقيقة العقيد الطبيب أحمد يونس من الطبابة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ الساعة ١٨:٠٠ في جبانة بلدة عربصاليم.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في عربصاليم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في مجمع أهل البيت - الجناح - بيروت - خلف سبينس أو عبر الاتصال بالعقيد الطبيب أحمد يونس على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٨٣٧٧.