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Published by lebarmy12 on سبت, 12/16/2023 - 11:31
توفيت الآنسة جاكلين كفروني شقيقة العقيد جورج كفروني من مقر عام الجيش (بتصرف القيادة).
توفيت الآنسة جاكلين كفروني شقيقة العقيد جورج كفروني من مقر عام الجيش (بتصرف القيادة).
يقام المأتم بتاريخ 16 / 12 / 2023 الساعة 15,00 في كنيسة ميلاد السيدة للروم الأرثوذكس - تل عباس الغربي - عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 18 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة الصعود الإلهي - كسروان - كفر حباب، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/689125.
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Date:
السبت, ديسمبر 16, 2023