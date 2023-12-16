توفيت الآنسة جاكلين كفروني شقيقة العقيد جورج كفروني من مقر عام الجيش (بتصرف القيادة).

يقام المأتم بتاريخ 16 / 12 / 2023 الساعة 15,00 في كنيسة ميلاد السيدة للروم الأرثوذكس - تل عباس الغربي - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 18 / 12 / 2023 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في كنيسة الصعود الإلهي - كسروان - كفر حباب، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/689125.