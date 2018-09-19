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Published by lebarmy14 on أربعاء, 09/19/2018 - 11:12
توفيت السيدة هلا جرجس المر شقيقة العقيد ميشال المر من لواء المشاة الثاني عشر .
توفيت السيدة هلا جرجس المر شقيقة العقيد ميشال المر من لواء المشاة الثاني عشر .
يفام المأتم بتاريخ 19 / 9 / 2018 الساعة 16:00 في كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذكس- بتغرين وتوارى الثرى في مدافن العائلة .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية لساعة 19:00 في صالون الكنية المذكورة أعلاه .
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 18, 2018