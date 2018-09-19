توفيت السيدة هلا جرجس المر شقيقة العقيد ميشال المر من لواء المشاة الثاني عشر .

يفام المأتم بتاريخ 19 / 9 / 2018 الساعة 16:00 في كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذكس- بتغرين وتوارى الثرى في مدافن العائلة .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 20 / 9 / 2018 إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية لساعة 19:00 في صالون الكنية المذكورة أعلاه .