Published by lebarmy3 on سبت, 01/18/2020 - 12:24

توفيت السيدة نظيرة الخوري حنا شقيقة العميد الإداري يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الإدارية والمالية.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس المارونية - بسكنتا.
تقبل التعازي بتاريخ 17 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 18 و 19 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار الياس - أنطلياس الكبرى.

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Date: 
الجمعة, يناير 17, 2020