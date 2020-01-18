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Published by lebarmy3 on سبت, 01/18/2020 - 12:24
توفيت السيدة نظيرة الخوري حنا شقيقة العميد الإداري يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الإدارية والمالية.
توفيت السيدة نظيرة الخوري حنا شقيقة العميد الإداري يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الإدارية والمالية.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس المارونية - بسكنتا.
تقبل التعازي بتاريخ 17 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 18 و 19 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار الياس - أنطلياس الكبرى.
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Date:
الجمعة, يناير 17, 2020