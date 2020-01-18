توفيت السيدة نظيرة الخوري حنا شقيقة العميد الإداري يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الإدارية والمالية.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار جرجس المارونية - بسكنتا.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخي 18 و 19 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار الياس - أنطلياس الكبرى.