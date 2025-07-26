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Published by lebarmy3 on سبت, 07/26/2025 - 23:18
توفيت السيدة ليلى الصيداني شقيقة العميد الركن الإداري المتقاعد محمد الصيداني (٧٥٠٠٦٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٧ عقب صلاة العصر في مسجد الحاج محمد البساتنة وتوارى الثرى في مدافن حرج بيروت - الأوقاف الإسلامية.
تُقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة رأس النبع - شارع محمد الحوت - ملك الصيداني - قرب أزهار البلوط، ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ۲۸ و٢٠٢٥/٧/٢٩ بين صلاتَي العصر والمغرب في مسجد عثمان بن عفان - بشارة الخوري.
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Date:
السبت, يوليو 26, 2025