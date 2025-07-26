توفيت السيدة ليلى الصيداني شقيقة العميد الركن الإداري المتقاعد محمد الصيداني (٧٥٠٠٦٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٧ عقب صلاة العصر في مسجد الحاج محمد البساتنة وتوارى الثرى في مدافن حرج بيروت - الأوقاف الإسلامية.

تُقبل التعازي للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في محلة رأس النبع - شارع محمد الحوت - ملك الصيداني - قرب أزهار البلوط، ويومَي الإثنين والثلاثاء بتاريخَي ۲۸ و٢٠٢٥/٧/٢٩ بين صلاتَي العصر والمغرب في مسجد عثمان بن عفان - بشارة الخوري.