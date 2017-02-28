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Published by aahajhassan on ثلاثاء, 02/28/2017 - 20:33
توفيت السيدة سعاد المعلولي شقيقة كل من العميد الركن الطيار المتقاعد سمير المعلولي والعقيد المتقاعد ريشار المعلولي، كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سعاد المعلولي شقيقة كل من العميد الركن الطيار المتقاعد سمير المعلولي والعقيد المتقاعد ريشار المعلولي، كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 /2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2 / 3 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 28, 2017