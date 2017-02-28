توفيت السيدة سعاد المعلولي شقيقة كل من العميد الركن الطيار المتقاعد سمير المعلولي والعقيد المتقاعد ريشار المعلولي، كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 /2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2 / 3 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.