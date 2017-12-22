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Published by lebarmy1 on جمعة, 12/22/2017 - 19:25
توفيت الحاجة آسيا الخطيب شقيقة العميد الركن القيم المتقاعد حمود الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة آسيا الخطيب شقيقة العميد الركن القيم المتقاعد حمود الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22/ 12/ 2017 بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي- قصقص- بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 /12/ 2017 طيلة النهار في منزل الفقيدة الكائن في برج أبو حيدر- بناية سنتر بيروت- بلوك ب- الطابق السابع وبتاريخ 24 /12/ 2017 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي- قاعة البرغوت.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 22, 2017