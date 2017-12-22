توفيت الحاجة آسيا الخطيب شقيقة العميد الركن القيم المتقاعد حمود الخطيب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22/ 12/ 2017 بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي- قصقص- بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 23 /12/ 2017 طيلة النهار في منزل الفقيدة الكائن في برج أبو حيدر- بناية سنتر بيروت- بلوك ب- الطابق السابع وبتاريخ 24 /12/ 2017 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي- قاعة البرغوت.

