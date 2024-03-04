توفيت السيدة عائدة حمدان شقيقة العميد الركن المتقاعد المتوفي فهمي حمدان (500008) ووالدة زوجة العقيد المتقاعد حلمي المعلم (800182) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 4 / 2024 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم – جبل السويد.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5 و 6 / 4 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في مركز أبي حنيفة – قاعة المرحوم وليد الحجار – جبل السويد – شحيم، أو عبر الإتصال بالعقيد المتقاعد حلمي معلم على رقم الهاتف: 599961 / 03.