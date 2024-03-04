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Published by lebarmy16 on أربعاء, 04/03/2024 - 21:15
توفيت السيدة عائدة حمدان شقيقة العميد الركن المتقاعد المتوفي فهمي حمدان (500008) ووالدة زوجة العقيد المتقاعد حلمي المعلم (800182) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة عائدة حمدان شقيقة العميد الركن المتقاعد المتوفي فهمي حمدان (500008) ووالدة زوجة العقيد المتقاعد حلمي المعلم (800182) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 4 / 2024 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة شحيم – جبل السويد.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5 و 6 / 4 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في مركز أبي حنيفة – قاعة المرحوم وليد الحجار – جبل السويد – شحيم، أو عبر الإتصال بالعقيد المتقاعد حلمي معلم على رقم الهاتف: 599961 / 03.
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Date:
الأربعاء, أبريل 3, 2024