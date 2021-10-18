Published by lebarmy16 on اثنين, 10/18/2021 - 14:50

توفيت المربية هناء أحمد سلطاني شقيقة العميد الركن المتقاعد توفيق سلطاني من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 17 / 10 / 2021 في جبانة روضة الزهراء صور-الخراب.
تقبل التعازي عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة : 126128 / 03 وعلى أرقام الهاتف التالية:
اللواء الركن المتقاعد حسن محسن: 145555 / 03.
العميد الركن المتقاعد حافظ السيد علي: 822418 / 03.
النقيب نسيب حسن محسن: 438888 / 03.

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Date: 
الأحد, أكتوبر 17, 2021