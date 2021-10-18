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Published by lebarmy16 on اثنين, 10/18/2021 - 14:50
توفيت المربية هناء أحمد سلطاني شقيقة العميد الركن المتقاعد توفيق سلطاني من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت المربية هناء أحمد سلطاني شقيقة العميد الركن المتقاعد توفيق سلطاني من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 17 / 10 / 2021 في جبانة روضة الزهراء صور-الخراب.
تقبل التعازي عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة : 126128 / 03 وعلى أرقام الهاتف التالية:
اللواء الركن المتقاعد حسن محسن: 145555 / 03.
العميد الركن المتقاعد حافظ السيد علي: 822418 / 03.
النقيب نسيب حسن محسن: 438888 / 03.
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Date:
الأحد, أكتوبر 17, 2021