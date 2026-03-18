Published by lebarmy2 on أربعاء, 03/18/2026 - 21:36

توفيت السيدة جورجيت الخولي شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج الخولي (٨٦٠٢٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة الصليب للروم الكاثوليك - شدرا - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۲۱ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الجديدة - المتن.

Ar
Date: 
الأربعاء, مارس 18, 2026