Published by lebarmy2 on أربعاء, 03/18/2026 - 21:36
توفيت السيدة جورجيت الخولي شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج الخولي (٨٦٠٢٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جورجيت الخولي شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج الخولي (٨٦٠٢٤٢) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة الصليب للروم الكاثوليك - شدرا - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۳/۲۱ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الجديدة - المتن.
الأربعاء, مارس 18, 2026