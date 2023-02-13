توفيت السيدة بوليت عكاري شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج عكاري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون – زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 325390 / 70.