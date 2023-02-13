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Published by lebarmy16 on اثنين, 02/13/2023 - 20:55
توفيت السيدة بوليت عكاري شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج عكاري من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة بوليت عكاري شقيقة العميد الركن المتقاعد جورج عكاري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون – زغرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 325390 / 70.
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Date:
الاثنين, فبراير 13, 2023