توفيت السيدة جورجيت نادر رزق شقيقة كل من العميد الركن المتقاعد جورج نادر من ضباط الجيش اللبناني والملازم أول المتقاعد عبدالله نادر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 7 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة القديسة موره – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار يوسف الروضة.