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Published by lebarmy15 on أربعاء, 10/30/2024 - 17:44
توفيت الأخت حنان سليم حرب شقيقة العميد الركن المتقاعد جوزف حرب (٧٢٠٠٤٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة دير راهبات سيدة الرسل مونتانا - قرنة شهوان.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۳۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/١٣٧٩٦٠.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 30, 2024