توفيت الأخت حنان سليم حرب شقيقة العميد الركن المتقاعد جوزف حرب (٧٢٠٠٤٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة دير راهبات سيدة الرسل مونتانا - قرنة شهوان.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۳۰ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/١٣٧٩٦٠.