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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/04/2019 - 14:31
توفيت السيدة إسعاف ابي حيدر شقيقة العميد الركن المتقاعد حسن ابي حيدر من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة إسعاف ابي حيدر شقيقة العميد الركن المتقاعد حسن ابي حيدر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 6 / 2019 الساعة 15.00 في جبانة الطيونة – الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية بلدة الشياح.
وبتاريخي 5و6 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل إبنها الحاج علي كركي الكائن في محلة الجناح – شارع عدنان الحكيم – مفرق سوبر ماركت البلدة – BHV – بناية الهنا – الطابق الرابع وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها بتاريخ 9 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء.
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Date:
الاثنين, يونيو 3, 2019