توفيت السيدة إسعاف ابي حيدر شقيقة العميد الركن المتقاعد حسن ابي حيدر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 6 / 2019 الساعة 15.00 في جبانة الطيونة – الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية بلدة الشياح.

وبتاريخي 5و6 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل إبنها الحاج علي كركي الكائن في محلة الجناح – شارع عدنان الحكيم – مفرق سوبر ماركت البلدة – BHV – بناية الهنا – الطابق الرابع وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها بتاريخ 9 / 6 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء.