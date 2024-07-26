توفيت السيدة شيراز الحجار شقيقة العميد الركن المتقاعد حسين الحجار (٧٤٠٠٣٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ بعد صلاة الظهر في مسجد مرج علي – شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ قي منزل شقيقها الدكتور هيثم الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسين الحجار على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٢١٧٣٣٣.