Published by lebarmy10 on جمعة, 07/26/2024 - 12:12

توفيت السيدة شيراز الحجار شقيقة العميد الركن المتقاعد حسين الحجار (٧٤٠٠٣٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ بعد صلاة الظهر في مسجد مرج علي – شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ قي منزل شقيقها الدكتور هيثم الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسين الحجار على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٢١٧٣٣٣.

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Date: 
الجمعة, يوليو 26, 2024