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Published by lebarmy10 on جمعة, 07/26/2024 - 12:12
توفيت السيدة شيراز الحجار شقيقة العميد الركن المتقاعد حسين الحجار (٧٤٠٠٣٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة شيراز الحجار شقيقة العميد الركن المتقاعد حسين الحجار (٧٤٠٠٣٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ بعد صلاة الظهر في مسجد مرج علي – شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٧ و٢٠٢٤/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ قي منزل شقيقها الدكتور هيثم الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسين الحجار على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٢١٧٣٣٣.
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Date:
الجمعة, يوليو 26, 2024